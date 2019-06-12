На юге Китая объявлен «синий» код погодной опасности в связи с ливнями

Пекин, , 05:16 — REGNUM Китайские метеорологи продлили действие «синего» уровня погодой опасности в связи с мощными ливнями, которые обрушились на ряд регионов страны, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни ожидаются в городе центрального подчинения Чунцин, провинциях Гуйчжоу, Гуанси, Гуандун, Хунань, Фуцзянь, Ганьсу, а также на Тайване, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых южных районах, включая Гуйчжоу, Гуанси, Гуандун и Тайвань, ожидаются проливные дожди с количеством осадков выше 150 мм. Метеорологи также рекомендовали властям подготовиться к возможных последствиям, а жителям умерить свою уличную активность.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за летнего сезона наводнений в южных районах Китая пострадали уже более 6,75 млн человек. Повреждены дома, уничтожена часть урожая, есть также и человеческие жертвы.