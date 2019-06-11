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В Венгрии подняли из воды затонувший на Дунае прогулочной катер

Происшествия

Всего на полное завершение операции потребуется около четырех часов

Будапешт, 11 июня 2019, 10:08 — REGNUM  В столице Венгрии Будапеште подняли из воды прогулочный катер, который затонул в конце мая, сообщает 11 июня Yonhap.

Отмечается, что операция по подъему катера из воды началась в 6:30 по местному времени (7:30 мск). Всего на полное завершение операции потребуется около четырех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая речной теплоход Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером. В результате происшествия погибли 19 человек, все они граждане Южной Кореи. Семерым удалось спастись, еще семеро числятся пропавшими без вести.

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Происшествия на воде
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