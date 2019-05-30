Видео столкновения катера и теплохода в Будапеште появилось в сети

Будапешт, , 15:52 — REGNUM В сети размещено видео происшествия на реке Дунай с теплоходом и прогулочным катером, на борту которого находились граждане Южной Кореи.

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На кадрах видно, теплоход Viking Sigyn следует за катером «Русалка», а последний приближается к одному из мостов через реку. Через некоторое время суда сталкиваются, и катер тонет.

Видео опубликовано: Időkép

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, в Будапеште на реке Дунай, напротив здания парламента Венгрии столкнулись прогулочный катер и теплоход. В результате один из них затонул. На борту судна находились 35 человек. В результате погибли семь туристов из Южной Кореи. Ещё семь человек были спасены. О судьбе 21 человека (19 граждан Южной Кореи и двух граждан Венгрии) пока ничего не известно.

На месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски пропавших. Спасательной операции мешает плохая погода. На месте крушения катера — сильное течение, которое могло далеко отнести людей.

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