Власти района Якутии, где лесной пожар подошёл к селу, игнорировали угрозу

Якутск, , 08:29 — REGNUM Минэкологии Якутии обвинило администрацию Верхоянского района республики, где огонь бушует возле селе Бетенкес, в игнорировании ситуации с природными пожарами. Причиной удручающей ситуации с возгораниями стали в том числе неконтролируемые сельскохозяйственные палы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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«Ситуация с природными пожарами в Верхоянском районе обусловлена не только погодными условиями, но и игнорированием всей сложившейся ситуации администрацией района», — заявил руководитель департамента лесного надзора и охраны лесов минэкологии республики Владимир Иванов.

По его словам, руководство муниципалитета было предупреждено об угрозе пожарной опасности и проинформировано о необходимости предпринимать соответствующие меры. Когда власти района получили предостережение, на его территории были зафиксированы 162 термоточки площадью 9500 га, которые являлись неконтролируемыми сельскохозяйственными палами при том, что пал сухой травы запрещён федеральным законодательством.

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«Администрацией района не приняты соответствующие меры по профилактике и предупреждению природных пожаров, в связи с чем ситуация только усугубилась», — констатировали в минэкологии.

По состоянию на утро 11 июня на территории Верхоянского района зарегистрировано четыре термоточки на площади 13 454 га. Наиболее сложная обстановка возле села Бетенкес, в пяти километрах от которого действует ландшафтный пожар. Всего в Якутии на сегодняшний день тушат три природных пожара на общей площади 215 га в Ленском, Нерюнгринском и Олёкминском районах республики. Помимо этого, в республике зарегистрировано 40 термоточек, за которыми ведётся наблюдение. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 62 834 га, из них лесной площади — 50 180 га.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Бетенкес Верхоянского района Якутии действует низовой ландшафтный пожар. Вокруг населённого пункта сделаны минерализированные полосы с целью предупредить распространение огня. Жителей окраины села, расположенной со стороны приближения пожара, отселяют вглубь населённого пункта или в соседнее село Батагай — на случай ухудшения обстановки.