С окраин села в Якутии отселяют людей: возник природный пожар

Якутск, , 06:35 — REGNUM Возле села Бетенкес Верхоянского района действует низовой ландшафтный пожар. Угрозы возгорания в населённом пункте нет, но принято решение отселять людей с северо-западной части населённого пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Природный пожар распространяется в сторону села, его кромка находится за рекой Самалах. Задымлённости в населённом пункте нет, информирует МЧС. Пожар характеризуется как низовой, слабый.

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Тем не менее принято решение отселять людей с окраины села, расположенной со стороны приближения пожара. Эти действия предпринимаются на случай ухудшения обстановки. Люди на время перебираются вглубь населённого пункта или в соседнее село Батагай.

Подразделения МЧС Верхоянского района республики функционируют в режиме повышенной готовности. Тушат возгорание добровольцы (6 человек) и местное население (45 человек). На пожаре задействованы две единицы техники, принадлежащие местным жителям, и две мотопомпы. Ещё 66 человек и три единицы техники определены для прикрытия населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Якутии лесные пожары близко подходили к сёлам Люксюгюн в Кобяйского района, Уянди Усть-Янского района и Накын Нюрбинского района. Огню не дали перекинуться на населённые пункты.