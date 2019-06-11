Вторник, 11 Июня 2019 года
05:36:24 МСК

Природный пожар возле села Якутии: засуха и ветер, но угрозы нет?

Происшествия

Жители республики бьют тревогу. В единой дежурно-диспетчерской службе считают, что всё под контролем

Якутск, 11 июня 2019, 05:36 — REGNUM  Возле села Бетенкес Верхоянского района Якутии продолжает действовать низовой ландшафтный пожар. Вокруг села сделаны минерализированные полосы с целью предупредить распространение огня, но угрозы населённому пункту нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

Читайте также: С окраин села в Якутии отселяют людей: возник природный пожар

По информации ЕДДС, природный пожар рядом с селом локализован, происходит окарауливание огня. Вчера, 10 июня, огонь находился в пяти километрах от населённого пункта, сегодняшнее расстояние в единой дежурно-диспетчерской службе назвать затруднились.

Между тем в соцсетях люди бьют тревогу: «Пожары в Верхоянье достигли критических норм. Село Бетенкес огораживают рвом. Засуха и ветер… Мужчины идут, вооружившись лопатами, бороться с огнём».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ГУ МЧС Якутии информировало о том, что природный пожар распространяется в сторону села и характеризуется как низовой, слабый. Тем не менее было принято решение отселять людей с окраины села, расположенной со стороны приближения пожара. Эти действия предпринимаются на случай ухудшения обстановки. Люди на время перебираются вглубь населённого пункта или в соседнее село Батагай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить