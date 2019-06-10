Следователи начали проверку авиапроисшествия с Ан-2 в Бурятии

Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятии выясняют обстоятельства авиационного происшествия с самолётом Ан-2, совершившим жёсткую посадку в горах Восточные Саяны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

«По предварительным данным, 9 июня 2019 года в вечернее время в 50 километрах от села Кырен Тункинского района Республики Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», выполнявший фито-санитарный рейс. На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени», — сообщили в СКР.

Следственные органы начали доследственную проверку инцидента. По её результатам, как отмечается, будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, обрабатывать леса на территории Окинского лесничества в Бурятии от сибирского шелкопряда начали 5 июня. Площадь заражённой гусеницами местности составила около 16 тыс. гектаров, поэтому обработку решили вести с воздуха, опрыскивая леса с самолётов Ан-2.

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