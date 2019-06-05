В Бурятии начали борьбу с уничтожающими леса вредителями

Окинский район, Бурятия, , 13:36 — REGNUM Леса на территории Окинского лесничества в Бурятии начали обрабатывать от очагов сибирского шелкопряда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Борьбу с вредителями будут вести, опрыскивая леса препаратом «Лепидоцид СК» с самолетов. Всего площадь обработки составит около 16 тыс. гектаров, в связи с чем все лесные дороги, ведущие к очагу сибирского шелкопряда, оборудованы информационными аншлагами о запрете на посещение данного участка в связи с проводимыми работами на весь период обработки и карантинного срока.

«Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Окинского и Тункинского района Республики Бурятия внимательно соблюдать правила санитарной безопасности, воздержаться от посещения указанных участков на время проведения работ и карантинный период», — отмечают в РАЛХ.

На сегодня обработано более 2600 гектаров леса.

Жители Окинского района, как сообщал «Байкал-Daily», называют ситуацию критической — с одного дерева лесопатологи снимают до 1,5 тыс. гусениц. В основном они уничтожают кедровые леса, которые являются кормовой базой для местных зверей и птиц. Также утрачивается промысловая база для местных заготовителей кедрового ореха на многие десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в некоторых районах Красноярского края был введён режим ЧС из-за расплодившегося в лесах сибирского шелкопряда. Для борьбы с вредителем химикатами были обработаны сотни тысяч гектаров леса.

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