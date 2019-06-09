В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Улан-Удэ, 9 июня 2019, 18:22 — REGNUM Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились два человека, совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло в воскресенье, 9 июня, в Тункинском районе.
«Экипаж обнаружен, — сказал источник. — … Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень».
В настоящее время на месте происшествия работает группа спасателей.
Причины ЧП пока неизвестны.
Читайте также: Пассажирский самолет экстренно вернулся в Пулково из-за неисправности