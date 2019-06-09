В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Улан-Удэ, , 18:22 — REGNUM Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились два человека, совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в воскресенье, 9 июня, в Тункинском районе.

«Экипаж обнаружен, — сказал источник. — … Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень».

В настоящее время на месте происшествия работает группа спасателей.

Причины ЧП пока неизвестны.

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