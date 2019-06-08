В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Москва, , 18:43 — REGNUM Подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны сотрудниками правоохранительных органов в городе Москве. Об этом 8 июня сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По ее словам, подозреваемые задержаны в одном из парков на юго-западе города. Задержание подозреваемых прошло успешно благодаря совместному сотрудничеству следователей и сотрудников уголовного розыска при поддержке силовиков из Росгвардии.

Отмечается, что подозреваемые будут доставлены в следственный отдел, где будет продолжена работа по восстановлению картины произошедшего и выяснению мотивов преступления.

Следствием предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 июня к Чуеву, гулявшему с девушкой возле пруда в парке на Южнобутовской улице, подошли подростки и попросили помощи. Чуев вступился за несовершеннолетних, в ходе конфликта его сильно избили, он упал в пруд и утонул.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти мастера спорта по греко-римской борьбе в Москве.

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