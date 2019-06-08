Суббота, 8 Июня 2019 года
18:17:00 МСК

Мастера спорта по греко-римской борьбе убили в Москве

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Мастера спорта по греко-римской борьбе убили в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Москва, 8 июня 2019, 18:11 — REGNUM  Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Ч., заступившегося за группу молодых людей, убили на Южнобутовской улице в Москве. Об этом старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС.

По ее словам, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июня на юго-западе города. Труп 34-летнего мужчины обнаружили рядом с прудом.

По версии следствия, мастер спорта по греко-римской борьбе, находившийся на территории парка в столице, в ходе конфликта получил травмы, упал в пруд и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить