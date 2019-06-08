Мастера спорта по греко-римской борьбе убили в Москве

Москва, , 18:11 — REGNUM Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Ч., заступившегося за группу молодых людей, убили на Южнобутовской улице в Москве. Об этом старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС.

По ее словам, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 июня на юго-западе города. Труп 34-летнего мужчины обнаружили рядом с прудом.

По версии следствия, мастер спорта по греко-римской борьбе, находившийся на территории парка в столице, в ходе конфликта получил травмы, упал в пруд и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.