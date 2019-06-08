Леопард в Непале напал на девятилетнюю девочку

Катманду, , 16:21 — REGNUM Девятилетняя девочка погибла в результате нападения леопарда в центральной части Непала. Об этом 8 июня сообщает издание Himalayan Times.

Нападение животного на ребёнка произошло в районе Танаху. Девочка пропала около 18:00 по местному времени 7 июня. Через несколько часов её тело без признаков жизни было найдено в джунглях неподалёку от дома девочки.

Сообщается, что на теле жертвы были следы укусов гепарда. Тело погибшей девочки было доставлено для опознания в госпиталь города Дамаули.

Издание Himalayan Times сообщает, что два месяца назад в этом же районе двое детей подверглись нападению леопарда. Один из детей был ранен, второму удалось спастись.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участившихся нападениях львов на жителей юга Камеруна. Животные представляют серьёзную угрозу для людей, они нападают на домашний скот и вынуждают жителей деревень покидать свои дома.

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