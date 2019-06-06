Жители Камеруна вынуждены покидать свои дома из-за участившихся атак львов

Яунде, , 08:42 — REGNUM Жители деревень юга Камеруна вынуждены покидать свои дома из-за участившихся атак львов. Власти Камеруна и защитники окружающей среды опасаются о возрастающей угрозе животным из-за конфликта с человеком, передает VOA Africa.

Последняя атака произошла в субботу, 1 июня, в деревне Джоле. Местный житель рассказал, что за последние две недели львы убили 53 коровы в деревнях Адимби, Джоле и Джинга. Он со своей семьей был вынужден покинуть свой дом.

Фермеры уверены, что львов нужно убивать из-за ущерба, который они наносят жизни деревень.

Власти Камеруна направили в регион лесничих. Один из них, Кизито Омгва сообщил, что львы приходят из переполненных заповедников Бенуэ, Калфу и Ваза, расположенных на севере страны. Также они могут приходить из соседнего Габона, считает эксперт.

Власти выразили готовность выплатить компенсации местным жителям, пострадавшим от нападений львов.