Суббота, 1 Июня 2019 года
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Девять полицейских погибли в Кабуле при столкновении с боевиками

Происшествия

Были уничтожены несколько боевиков

Кабул, 1 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Девять полицейских погибли, ещё трое получили ранения при столкновении с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Об этом 1 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошёл в провинции Баглан в Баг-э-Шамаль. По полученной информации, вооружённые боевики ворвались в ночь с 31 мая на 1 июня на базу Афганской местной полиции.

По предварительным данным, террористов было десять человек. В результате боя с полицией было ранено и убито несколько боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в столице Афганистана, городе Кабуле. В результате теракта погибли как минимум семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в столице Афганистана: есть погибшие

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