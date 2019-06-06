Украина продолжает нарушать условия размещения техники — НМ ЛНР

Луганск, , 15:09 — REGNUM Украина заявляет о готовности отвести силы от линии соприкосновения, но при этом наращивает технику, заявил 6 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«По имеющейся информации, минувшей ночью из населённого пункта Артёмовск, в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВСУ. В состав колонны входят САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, бронетранспортёры и автомобили с боеприпасами», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что в районе Новозвановки и Троицкого разведка ЛНР обнаружила позиции четырёх единиц БМП, одного танка и МТЛБ. Возле посёлка Валуйское замечена САУ 2С1 «Гвоздика».

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее возле населённых пунктов Лозоватка и Золотое разведка зафиксировала два зенитно-ракетных комплекса и бронетехнику противника.

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