Четверг, 6 Июня 2019 года
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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Происшествия

Интервалы движения поездов были увеличены из-за падения пассажира на путь

Москва, 6 июня 2019, 14:04 — REGNUM  В Москве восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро после сбоя, сообщает 6 июня пресс-служба столичной подземки.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интервалы движения поездов были увеличены из-за падения пассажира на путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 и 9 июня будет приостановлено движение поездов на Филёвской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцево». Работа станций будет приостановлена для выполнения строительных работ.

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