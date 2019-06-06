Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве восстановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро после сбоя, сообщает 6 июня пресс-служба столичной подземки.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интервалы движения поездов были увеличены из-за падения пассажира на путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 и 9 июня будет приостановлено движение поездов на Филёвской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцево». Работа станций будет приостановлена для выполнения строительных работ.

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