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В Москве закроют участок Филёвской линии метро на 8 и 9 июня

Общество

Работа станций будет приостановлена из-за строительных работ

В Москве закроют участок Филёвской линии метро на 8 и 9 июня
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В метро

Москва, 5 июня 2019, 05:31 — REGNUM  Движение поездов на Филёвской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцево» будет приостановлено на 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Сообщается, что для пассажиров будут закрыто несколько станций участка. В штатном режиме этот участок Филёвской линии метро заработает с 05:30 мск 10 июня. Отмечается, что работа станций будет приостановлена для выполнения строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июня в Московском метро был закрыт вход пассажиров на станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии из-за религиозных мероприятий. Позднее станция заработала в штатном режиме.

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Строительство метрополитена
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