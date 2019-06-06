Число заразившихся лихорадкой Денге в Таиланде превысило 20 тыс. человек

Бангкок, , 10:07 — REGNUM В Таиланде с начала 2019 года заболели лихорадкой Денге более 22 тыс. человек. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на доклад Департамента по контролю и профилактике заболеваний.

«С января по 22 мая (на территории страны) было зарегистрировано 22 203 больных лихорадкой Денге и 28 смертей — в два раза больше, чем в прошлом году», — говорится в документе.

Отмечается, что вспышка лихорадки Денге в Таиланде стала худшей за последние пять лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор рекомендовал отправившимся в Таиланд туристам в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую тело, а также применять репелленты и инсектициды.

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