В Таиланде зафиксирована вспышка лихорадки Денге — Роспотребнадзор

Москва, , 09:18 — REGNUM В Таиланде зафиксирована вспышка лихорадки Денге, от которой с начала 2019 года умерли уже 90 человек. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, с начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний лихорадкой Денге серди людей. При этом за последние две недели зарегистрированы 21 тыс. случаев. 90 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости лихорадкой Денге в Таиланде связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Переносчиками лихорадки являются комары. Власти Таиланда предпринимают меры по сдерживанию распространения комаров.

Туристам, отправившимся в Таиланд, Роспотребнадзор рекомендует в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую тело, а также применять репелленты и инсектициды. В помещениях обязательно должны быть повешены москитные сетки на окна и двери.