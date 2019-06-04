В Чикаго похищенный из утробы убитой матери младенец пошел на поправку

Чикаго, США, , 10:19 — REGNUM В мае 2019 года общественность Чикаго (США, штат Иллинойс) была потрясена убийством 19-летней беременной девушки и кражей ее ребенка из утробы. Теперь младенец пошел на поправку, пишет испанская газета ABC 3 июня.

Супруг убитой Йовани Лопес сообщил на пресс-конференции, что ребенок впервые смог дышать без помощи аппарата искусственного дыхания. Если раньше он зависел от него полностью, то теперь может дышать самостоятельно по 15 минут. Ранее Лопес заявлял, что у ребенка диагностировали смерть мозга, которая могла быть спровоцирована нехваткой кислорода в момент, когда преступники вырезали плод из матки. По его словам, улучшение состояния сына — это «чудо посреди трагедии, охватившей его семью».

Трое подозреваемых в убийстве 19-летней Марлен Очоа находятся под арестом без права выхода под залог. Родители Очоа в первом интервью назвали их «демонами» и «опасными для человечества». Семья Очоа предлагает властям штата Иллинойс «закон Марлен» — обязательный анализ ДНК всех детей, поступающих в больницы без документов.

Как сообщало ИА REGNUM, главная подозреваемая пыталась выдать похищенного ребенка за своего. Она вызвала бригаду скорой помощи, сообщив, что родила в домашних условиях бездыханного ребенка. Это произошло в конце апреля. Тело пропавшей Марлен Очоа было обнаружено в середине мая.

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