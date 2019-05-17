В Чикаго преступники похитили ребенка из утробы убитой девушки

Чикаго, США, , 11:33 — REGNUM Трое жителей США арестованы по подозрению в убийстве беременной девушки с особой жестокостью, передает немецкий канал n-tv.

Трагедия разыгралась в Чикаго (штат Иллинойс). 14 мая в мусорном баке было обнаружено тело задушенной 19-летней девушки. Убитая находилась на 9-м месяце беременности. Преступники извлекли ребенка из ее живота.

По подозрению в убийстве арестована семья из трех человек: 46-летняя женщина, ее партнер и взрослая дочь. Женщина позвонила спасателям и сообщила, что родила в домашних условиях бездыханного ребенка. Новорожденный был доставлен в реанимацию, информацию о его состоянии полиция не озвучила.

Следователям известно, что жертва связалась с подозреваемыми через Facebook. Ранее она уже покупала у них подержанные вещи для своего первого ребенка, и в этот раз намеревалась приобрести одежду для новорожденного.

Начальник полиции Чикаго Эдди Джонсон назвал это преступление «гнусным и крайне пугающим» и сказал, что не представляет, что испытывает семья убитой.

«Они готовились отпраздновать прибавление, а не оплакивать потерю матери и, возможно, ребенка», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM 15 мая, в американском штате Техас была застрелена беременная девушка. В убийстве подозревается полицейский при исполнении.

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