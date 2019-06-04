В Киргизии задержали бывшего генпрокурора по делу «вора в законе»

Бишкек, , 07:41 — REGNUM В Киргизии задержали бывшего генерального прокурора страны Аиду Салянову по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, сообщает 4 июня пресс-служба республиканского МВД.

«В рамках расследуемого данного уголовного дела была допрошена и задержана экс-генеральный прокурор Киргизии Аида Салянова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Салянова находится в изоляторе временного содержания в Бишкеке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году суд в Киргизии приговорил одного известного «криминального авторитета» страны Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за наркоторговлю и употребление наркотиков, незаконном приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Однако адвокатам Батукаева удалось доказать «тяжелое состояние здоровья» своего подопечного, представив суду медицинские документы, согласно которым он якобы смертельно болен острым лейкозом (рак крови) и тяжелой формой цирроза печени.

В результате в 2013 году его выпустили на свободу. Позже выяснилось, что справки о состоянии здоровья являются поддельными. В 2014 году Батукаев был объявлен в международный розыск.

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