В Биробиджане из-за паводка цветную воду признали нормальной

Биробиджан, , 04:17 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Еврейской области утвердило временные нормативы по цветности воды, подаваемой населению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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В связи с осложнением гидрологической обстановки из-за повышения уровня воды в реке Бира и существенным изменением условий работы городского водозабора, произошло изменение цветности воды, подаваемой в водопровод. Жители Биробиджана активно обсуждают это в социальных сетях.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по ЕАО, из-за сложной паводковой ситуации на территории области был усилен лабораторный контроль качества воды, подаваемой населению, как по централизованным, так и по нецентрализованным системам водоснабжения.

«Ранее поступили сообщения об изменении цветности воды, подаваемой потребителям Биробиджана. Эта информация соответствует действительности. Наш водозабор является подземным, имеет тесную гидравлическую связь с рекой Бирой», — рассказал изданию ЕАОМедиа главный санитарный врач области Павел Копылов.

По его словам, цветность — это органолептический показатель, который никак не влияет на здоровье.

«На данный момент лабораторный контроль продолжается. На сайте управления размещены рекомендации по профилактике кишечных инфекций. Призываю жителей области, в связи с текущими погодными и гидрологическими условиями, использовать для питья кипяченую или бутилированную воду», — сказал Павел Копылов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии из-за поднятия уровня воды в реках, руководством области было принято решение о введение в отдельных районах области режима чрезвычайного положения.