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Три моста повреждено наводнением в Еврейской автономной области

Происшествия

Движение по ним невозможно, транспорт направляется в объезд

Биробиджан, 31 мая 2019, 05:25 — REGNUM  Циклон и ливневые дожди привели в негодность три моста в городе Облучье Еврейской области, транспортное сообщение парализовано. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным издания «Набат», в городе Облучье натиска стихии не выдержали три моста, в том числе два автомобильных.

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В социальных сетях жители Облучья выкладывают фотографии мостов, из которых становится понятен масштаб аварии. В результате размытия опорных оснований, мосты приведены в полную негодность. Часть города оказалась отрезана от центра.

Как сообщили в пресс-службе города, из-за реальной угрозы населению в Облучье введен режим чрезвычайной ситуации. Движение по повреждённым мостам перекрыто, все службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности.

Оценка ущерба и решение по ремонту мостов будет принято после нормализации обстановки и обследования поврежденных объектов, сообщает издание «Набат».

"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области организована работа по обеспечению функционирования органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления на уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Еврейской автономной области», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Ситуация в Облучье находится на контроле у спасателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Облученском городском поселении ЕАО из-за подъёма уровня воды в реке Хинган и ручье Красавчик принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

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