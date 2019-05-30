В Еврейской области введён режим ЧС: виной тому половодье

Биробиджан, , 06:44 — REGNUM В Облученском городском поселении ЕАО из-за подъёма уровня воды в реке Хинган и ручье Красавчик принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

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Поднявшийся уровень воды подмывает два автомобильных моста и один железнодорожный, что может привести к развитию аварийной ситуации, рассказали в региональном МЧС.

«Все службы экстренного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности. Силами администрации Облученского городского поселения проводится информационная работа с населением, граждан оповещают о мерах безопасности. Оценка ущерба и решение по ремонту мостов будет принято администрацией после стабилизации обстановки и проведения обследования», — сообщили в администрации городского поселения.

Также в спасательном ведомстве рассказали, что из-за ранее прошедших интенсивных осадков на ближайшие двое суток прогнозируется рост уровней воды с достижением отметок, близких к категории «опасное явление». На территории всей области специалистами каждые два часа проводится мониторинг гидрологической обстановки водных объектов, проводятся замеры уровня воды.

«Главным управлением МЧС России по Еврейской автономной области проводится прогнозирование дальнейшего развития паводкоопасной обстановки, определены наиболее уязвимые районы, в которые направлены оперативные группы. Приведены в готовность силы и средства с автомобильной техникой повышенной проходимости. Кроме того, проходит информирование населения об обстановке и мероприятиях проводимых органами управления», — рассказал заместитель начальника управления МЧС региона Валентин Гарин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае в результате осадков резко осложнилась паводковая обстановка. В частности, на реке Катунь уровень воды превысил отметку пять метров.