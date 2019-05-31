Теракт в столице Афганистана: есть погибшие

Кабул, , 10:52 — REGNUM В результате террористического акта в столице Афганистана, городе Кабул, погибли по меньшей мере семь человек, об этом 31 мая сообщает Associated Press.

Целью бандитов был конвой Соединенных Штатов, отмечается, что в результате нападения смертника пострадали четверо американских военных, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершенное преступление, добавив, что в ходе теракта были убиты 10 американских военнослужащих.

Напомним, ранее 30 мая в Кабуле прогремел другой взрыв, в ходе которого погибли по меньшей мере шесть человек. Теракт произошел неподалеку от одного из столичных университетов.

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