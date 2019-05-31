Хакеры атаковали сайт иранского собеса

Тегеран, 31 мая 2019, 16:38 — REGNUM Хакеры атаковали сайт иранского агентства социального обеспечения, 31 мая передает агентство Associated Press.
Сайт неправительственного фонда, выплачивающего пособия и пенсии миллионам граждан Ирана, был недоступен в течение нескольких часов. В настоящий момент работа портала восстановлена.
Пока не известно, какая группировка злоумышленников стоит за кибератакой и с какой целью она была осуществлена.
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