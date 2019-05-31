Пятница, 31 Мая 2019 года
16:56:55 МСК

Хакеры атаковали сайт иранского собеса

Происшествия

Сайт неправительственного фонда, выплачивающего пособия и пенсии миллионам граждан Ирана, был недоступен в течение нескольких часов

Хакеры атаковали сайт иранского собеса
Цитата из к/ф: «Цитата Мистер Робот». реж Сэм Эсмейл. 2015. США
В интересах «‎национальной безопасности»‎

Тегеран, 31 мая 2019, 16:38 — REGNUM  Хакеры атаковали сайт иранского агентства социального обеспечения, 31 мая передает агентство Associated Press.

Сайт неправительственного фонда, выплачивающего пособия и пенсии миллионам граждан Ирана, был недоступен в течение нескольких часов. В настоящий момент работа портала восстановлена.

Пока не известно, какая группировка злоумышленников стоит за кибератакой и с какой целью она была осуществлена.

Читайте также: Уже победили? Власти США заявляют об «успешном сдерживании» Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить