СК возбудил уголовное дело из-за происшествия с батутом в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM Происшествием с батутом в столице Бурятии, из-за которого четверо детей в возрасте от двух до семи лет оказались в больнице, заинтересовались в Следственном комитете. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Бурятии, следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ возбуждено уголовное дело.

Дело открыто по таким признакам преступления, как «оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

«На месте происшествия продолжаются следственные действия. При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборваны», — сообщили в СКР.

В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Ранее сообщалось, что сразу после появления информации об инциденте с батутом к месту происшествия выехал дежурный следователь, который провел необходимые процессуальные мероприятия и оперативно зафиксировал обстановку на батутной площадке.

Напомним, инцидент произошёл сегодня днем, 30 мая. Батут с игравшими на нем детьми порывом ветра был буквально поднят в воздух, а затем он лопнул. По данным МВД республики, пострадавшие дети доставлены в больницу, у одного из них — перелом.

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