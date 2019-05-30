Упали с четырех метров на бетон: подробности инцидента с детьми в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:35 — REGNUM В результате инцидента с батутом четверо детей в возрасте от трех до семи лет доставлены в медицинское учреждение Улан-Удэ для установления диагноза. По предварительной информации, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, у пострадавших травмы и ушибы, у одного из ребят — перелом.

«По предварительным данным, в результате порыва ветра произошло опрокидывание игрового оборудования. На месте работают сотрудники полиции, которые проведут все необходимые проверочные мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Как предполагает «МК в Бурятии», причиной случившегося стал оторвавшийся из-за ветра трос. Некоторые ребятишки упали с четырехметровой высоты прямо на бетонное покрытие.

Напомним, инцидент произошёл днем 30 мая. Батут с игравшими на нем детьми порывом ветра был буквально поднят в воздух, а затем он лопнул. Ранее местные массмедиа сообщали о пяти пострадавших.

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