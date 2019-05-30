Дети в Бурятии стали жертвой «взлетевшего» надувного батута

Улан-Удэ, , 09:32 — REGNUM В Улан-Удэ пять детей пострадали из-за батута, который был перевёрнут порывом ветра. По одной из версий, индивидуальный предприниматель должным образом не закрепил детский надувной аттракцион.

Как сообщает канал «Тивиком», порывом ветра батут был буквально поднят в воздух, а затем он лопнул. Находившиеся в момент ЧП на аттракционе дети с различными травмами были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Крестцы Новгородской области 9 мая 2019 года пострадал ребенок из-за упавшего на батут дерева. Как сообщали следователи, речь может идти о нарушении требований безопасности при оказании услуг, так как батут находился совсем рядом с упавшим деревом.

В 2016 году в Свердловской области 10 детей, игравших на батуте, были доставлены в больницу из-за травм различной тяжести. Все они играли на батуте, когда он внезапно перевернулся.

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