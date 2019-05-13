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В Ярославле загорелся строящийся детский сад

Происшествия

Пострадавших нет

В Ярославле загорелся строящийся детский сад
Последствия пожара

Ярославль, 13 мая 2019, 11:46 — REGNUM  13 мая в Ярославле произошел пожар в здании строящегося детского сада на улице 2-й Брагинский проезд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Возгорание произошло на первом этаже около 10 часов утра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Ярославской области, пострадавших нет. На место выехали три пожарные машины и 10 человек личного состава.

Горели строительные материалы на площади около 10 квадратных метров. По информации ИА REGNUM, загорелся пенопласт. Огонь был достаточно сильным — оплавились окна в смежных помещениях.

Пожар ликвидирован, причины возгорания выясняются. Детский сад строится по заказу городских властей, он должен решить проблему нехватки мест в детских садах в новом микрорайоне «Яблоневый посад».

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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