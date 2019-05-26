СКР проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка в Ногинске

Ногинск, Московская область, , 23:15 — REGNUM По факту нападения собаки на ребенка в городе Ногинске Московской области организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ЧП произошло в воскресенье, 26 мая, во дворе одного из жилых домов.

«Предварительно установлено, что … на двух летнего ребенка напала бродячая собака, — говорится в сообщении. — В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы».

Следователи, прибывшие на место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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