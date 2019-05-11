На Урале возбудили дело после нападения собаки на ребёнка

Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на трёхлетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Дело возбуждено по факту причинения здоровью ребёнка тяжкого вреда по неосторожности. Если виновных найдут. то им грозит штраф до 80 тыс рублей. В качестве альтернатив статья 118 УК России предусматривает обязательные работы, исправительные работы и ограничение свободы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Опрашиваются хозяева собаки породы дойч-дратхаар и родственники ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Собака напала на мальчика возле дома на улице Нагорная, 14 около 19:00 по местному времени. Мальчик получил раны рук и тела.

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