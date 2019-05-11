Суббота, 11 Мая 2019 года
17:45:12 МСК

На Урале возбудили дело после нападения собаки на ребёнка

Происшествия

Виновным грозят штраф, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы

На Урале возбудили дело после нападения собаки на ребёнка
Mosesofmason
Дойч-дратхаар

Екатеринбург, 11 мая 2019, 16:36 — REGNUM  В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на трёхлетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Дело возбуждено по факту причинения здоровью ребёнка тяжкого вреда по неосторожности. Если виновных найдут. то им грозит штраф до 80 тыс рублей. В качестве альтернатив статья 118 УК России предусматривает обязательные работы, исправительные работы и ограничение свободы.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Опрашиваются хозяева собаки породы дойч-дратхаар и родственники ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Собака напала на мальчика возле дома на улице Нагорная, 14 около 19:00 по местному времени. Мальчик получил раны рук и тела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге собака искусала трёхлетнего мальчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения собак на людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить