В Челябинской области собаки напали на восьмилетнюю девочку

Златоуст, Челябинская область, , 08:09 — REGNUM В южноуральском Златоусте собаки покусали восьмилетнюю девочку. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, девочка, на которую напала стая собак, получила травмы. Сейчас она лечится амбулаторно.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Идёт проверка.

Отметим, случаи нападения собак на людей не являются редкостью. Некоторые из них, в том числе и на Урале, закончились трагически. Так, в Свердловской области две собаки насмерть загрызли девочку.