Среда, 22 Мая 2019 года
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В Челябинской области собаки напали на восьмилетнюю девочку

Происшествия

Идут проверки

Златоуст, Челябинская область, 22 мая 2019, 08:09 — REGNUM  В южноуральском Златоусте собаки покусали восьмилетнюю девочку. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, девочка, на которую напала стая собак, получила травмы. Сейчас она лечится амбулаторно.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Идёт проверка.

Отметим, случаи нападения собак на людей не являются редкостью. Некоторые из них, в том числе и на Урале, закончились трагически. Так, в Свердловской области две собаки насмерть загрызли девочку.

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Нападения собак на людей
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