Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Новосибирск, , 21:21 — REGNUM При пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области погибли трое малолетних детей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла 26 мая 2019 года в одной из квартир 2-х квартирного жилого дома в селе Вторая Петропавловка.

«Произошел пожар (в жилом доме), — говорится в сообщении. — После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей».

Сотрудники следственных органов, прибывшие на место ЧП, выясняют причины возгорания. По факту гибели малолетних детей было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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