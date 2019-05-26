При пожаре на складах под Оренбургом пострадала женщина

Оренбург, , 18:46 — REGNUM Женщина получила ожоги при крупном пожаре на складе в Оренбургской области. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание на территории складского помещения в селе Кардаилово в Илекском районе Оренбуржья произошло в 10:30 по местному времени 26 мая. Площадь возгорания составила на пике 2500 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены 46 человек и 19 единиц спецтехники. Пожар был локализован в 11:15, полная ликвидация пожара произошла в 17:22 (местное время).

При пожаре пострадала женщина. Она получила ожоги обеих кистей рук. Пострадавшая была госпитализирована в больницу №4 города Оренбурга. Жизнь женщины находится вне опасности.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств пожара, идёт оценка ущерба, нанесённого огнём.

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