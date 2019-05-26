В Перу произошло землетрясение, есть пострадавшие

Лима, , 18:20 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 8 баллов в Перу. Об этом 26 мая сообщает портал El Comercio, ссылаясь на информацию, полученную от координатора центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихаса.

По данным Сеихаса, 18 зданий на севере страны были полностью разрушены подземной стихией, ещё 27 получили повреждения. Был нанесён ущерб дорожной инфраструктуре.

Кроме того, в регионах Сан-Мартин и Амасонас пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров и два храма.

Также сообщается о нарушениях электроснабжения в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето. По свидетельству очевидцев, подземные толчки ощущались даже в столице Перу, Лиме, который находился за тысячу километров от эпицентра стихии.

В пострадавшие регионы Перу прибыл президент страны Мартин Вискарра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве президента Перу к гражданам страны сохранять спокойствие.

Землетрясение на севере Перу произошло утром 26 мая. Магнитуда подземных толчков составила 8 баллов.

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