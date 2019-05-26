Мощное землетрясение в Перу привело к разрушениям на севере страны

Лима, , 14:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 8 баллов в Перу привело к разрушениям на севере страны. Об этом 26 мая сообщила газета La Republica.

Несколько населённых пунктов департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без энергоснабжения в результате удара подземной стихии. Было разрушено множество жилых домов, а также больница.

О пострадавших пока не сообщается. Полиция в настоящее время патрулирует улицы для установления точного ущерба.

Президент Мартин Вискарра в своём Twitter призвал граждан страны сохранять спокойствие.

Информации о пострадавших либо жертвах разгула подземной стихии не сообщалось

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 8 баллов, которое произошло на севере Перу.

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