Воскресенье, 26 Мая 2019 года
14:22:03 МСК

Мощное землетрясение в Перу привело к разрушениям на севере страны

Происшествия

Власти страны призывают граждан к спокойствию

Лима, 26 мая 2019, 14:22 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 8 баллов в Перу привело к разрушениям на севере страны. Об этом 26 мая сообщила газета La Republica.

Несколько населённых пунктов департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без энергоснабжения в результате удара подземной стихии. Было разрушено множество жилых домов, а также больница.

О пострадавших пока не сообщается. Полиция в настоящее время патрулирует улицы для установления точного ущерба.

Президент Мартин Вискарра в своём Twitter призвал граждан страны сохранять спокойствие.

Информации о пострадавших либо жертвах разгула подземной стихии не сообщалось

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 8 баллов, которое произошло на севере Перу.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло на севере Перу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить