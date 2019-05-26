Воскресенье, 26 Мая 2019 года
16:07:29 МСК

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Происшествия

В настоящее время проходит поисковая операция

Токио, 26 мая 2019, 16:07 — REGNUM  Два грузовых судна столкнулись в Тихом океане у берегов Японии. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в 11 км от побережья префектуры Тиба. По последним данным, в результате происшествия пропали четыре человека.

Отмечается, что одно из судов, на борту которого находились пять членов экипажа, затонуло. Одного моряка удалось спасти, судьба четверых членов экипажа пока неизвестна.

В настоящее время проходит поисковая операция. По предварительным данным, причиной столкновения грузовых судов стали погодные условия.

Читайте также: Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить