У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Токио, , 16:07 — REGNUM Два грузовых судна столкнулись в Тихом океане у берегов Японии. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в 11 км от побережья префектуры Тиба. По последним данным, в результате происшествия пропали четыре человека.

Отмечается, что одно из судов, на борту которого находились пять членов экипажа, затонуло. Одного моряка удалось спасти, судьба четверых членов экипажа пока неизвестна.

В настоящее время проходит поисковая операция. По предварительным данным, причиной столкновения грузовых судов стали погодные условия.

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