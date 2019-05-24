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Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая

Происшествия

Еще 12 пропали без вести

Гуйян, Китай, 24 мая 2019, 04:44 — REGNUM  Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в провинции Гуйжчоу на юго-западе Китая после обеда по местному времени 23 мая. Стало известно, что рыбацкая лодка пошла ко дну. Поисково-спасательная команда занимается установлением местонахождения пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь рыбаков пропали без вести в результате крушения лодки в провинции Чжуцзян на юге Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь рыбаков пропали без вести в результате крушения лодки на юге Китая

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Кораблекрушения
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