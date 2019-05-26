ДНР: Украина нарушила режим перемирия шесть раз за ушедшие сутки

Донецк, , 11:03 — REGNUM Шесть раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащими Украины, в нарушение всех достигнутых ранее договорённостей о перемирии, а также Минских соглашений, были обстреляны населённые пункты Минеральное, Веселое, Жабичево, Спартак, Старомихайловка.

По территории ДНР украинскими войсками было выпущено 5 мин калибра 82 мм, сделано 120 выстрелов из вооружения БТР/БМП, сто выстрелов из зенитной установки. Также украинская сторона применила при обстрелах населённых пунктов Донбасса гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое вооружение.

Общее количество боеприпасов, применённых при обстрелах украинскими боевиками, достигло 299 единиц.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками, при которых по территории Донбасса украинские войска выпустили 310 единиц боеприпасов.

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