ДНР: за прошедшие сутки украинские боевики 20 раз нарушили режим перемирия

Донецк, , 10:28 — REGNUM 20 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия военнослужащие Украины. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрел со стороны украинских военнослужащих попали следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, Сосновское, Коминтерново.

При обстрелах войсками Украины применялось следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, гаубицы калибра 122 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение, снайперское оружие.

Всего при обстрелах территории ДНР украинские боевики использовали 310 единиц боеприпасов.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 случаях обстрела территории ДНР украинскими войсками. При обстрелах боевики Украины выпустили по территории ДНР 187 единиц боеприпасов.

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