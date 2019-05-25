Армия Сирии уничтожила в провинции Хама ракетные установки террористов

Дамаск, , 22:23 — REGNUM Ракетные установки, принадлежавшие членам незаконных вооруженных формирований, уничтожены на севере сирийской провинции Хама. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте.

«Армия (Сирии) отвечает огнем на обстрелы (со стороны боевиков), — рассказал источник. — Сегодня (25 мая) уничтожили ракетные установки террористов».

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая 2019 г. начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге сообщил, что в сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех.

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