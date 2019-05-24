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Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

Политика

Центром событий продолжает оставаться населённый пункт Кафр-Набудех

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
Ali Almazawi
Хама, Сирия

Хама, Сирия, 24 мая 2019, 23:27 — REGNUM  В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, на этот участок боевики уже перебросили более 800 человек, семь танков, три БМП, 15 пикапов с тяжелым вооружением и до четырёх «джихад-мобилей», управляемых смертниками.

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — сказал Виктор Купчишин.

Напомним, излюбленной тактикой боевиков при атаке на позиции сирийской армии является подрыв возле опорных пунктов бронемашины, загруженной взрывчаткой и управляемой смертником. После мощного взрыва боевики добивают оглушенных и контуженных военнослужащих, занимая их позицию.

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Война в Сирии
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