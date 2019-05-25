В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Калуга, , 18:34 — REGNUM В Калужской области накануне, 24 мая, столкнулись два транспортных средства — грузовик DAF и легковой автомобиль. Об этом сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДТП произошло на 91 километре автотрассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе. По данным ведомства, 35-летний водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia. «Легковушка» после столкновения с грузовиком загорелось. Предварительной причиной ДТП стало лопнувшее колесо тягача.

В легковом автомобиле находилась семья из трёх человек. Девочка 11 лет получила серьезные повреждения. Её родители 46 и 45 лет также пострадали, но смогли самостоятельно покинуть машину и вытащить своего ребёнка. Водитель грузовика также был травмирован.

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