Суббота, 25 Мая 2019 года
18:44:04 МСК

В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Происшествия

Среди пострадавших: трое взрослых и один ребёнок

В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Место дорожного происшествия.

Калуга, 25 мая 2019, 18:34 — REGNUM  В Калужской области накануне, 24 мая, столкнулись два транспортных средства — грузовик DAF и легковой автомобиль. Об этом сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДТП произошло на 91 километре автотрассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе. По данным ведомства, 35-летний водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia. «Легковушка» после столкновения с грузовиком загорелось. Предварительной причиной ДТП стало лопнувшее колесо тягача.

В легковом автомобиле находилась семья из трёх человек. Девочка 11 лет получила серьезные повреждения. Её родители 46 и 45 лет также пострадали, но смогли самостоятельно покинуть машину и вытащить своего ребёнка. Водитель грузовика также был травмирован.

Читайте также: Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

А также: Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить