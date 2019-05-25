Суббота, 25 Мая 2019 года
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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом

Происшествия

Произошло столкновение микроавтобуса и фуры

Саратов, 25 мая 2019, 17:31 — REGNUM  Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры в Саратовской области. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала. После столкновения с фурой Volvo микроавтобус выбросило в кювет.

В салоне пассажирского автотранспорта на момент ДТП находились 13 человек. Из них 11 человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погиб один человек, пятеро получили травмы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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