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Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

Происшествия

Пять человек получили травмы

Нижний Новгород, 25 мая 2019, 11:28 — REGNUM  Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сообщается, что авария произошла около 08:20 по местному времени на пересечении Южного шоссе и улицы Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

По предварительной информации, в результате ДТП погибла на месте женщина 1952 года рождения, ещё пять человек обратились за медицинской помощью в медучреждение.

По факту ДТП инспекторами ГИБДД и сотрудниками специализированного следственного отдела по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД РФ по региону проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Екатеринбурге. В результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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