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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании в центре Москвы

Происшествия

Из здания эвакуированы около 100 человек

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании в центре Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Москва, 25 мая 2019, 18:06 — REGNUM  Около 100 человек эвакуированы из административного здания в центре Москвы после сообщения неизвестного об угрозе взрыва. Об этом 25 мая сообщает ТАСС.

Сообщение об угрозе взрыва поступило от неизвестного в администрацию здания, расположенного на Новослободской улице. Это административное здание, в нём также находятся кафе, рестораны и банк.

Все находившиеся в здании были эвакуированы. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Здание проверяют кинологи с собаками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке здания МГИМО после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Здание было проверено кинологами. Информация о минировании не подтвердилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в МГИМО

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