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Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в МГИМО

Происшествия

В Москве кинологи проверили здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО)

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в МГИМО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Москва, 22 мая 2019, 15:05 — REGNUM  В Москве кинологи проверили здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает 22 мая издание News.ru.

По данным портала, поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Представители вуза рассказали агентству «Москва», что обстановка спокойная.

«Информация о минировании не подтвердилась. Это была ложная тревога. Все спокойно», — сказал собеседник агентства.

На территории МГИМО 22 мая проходит Второй Столыпинский форум.

Официальной информации правоохранительных органов по данному инциденту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке 21 мая в срочном порядке были эвакуированы более десяти объектов, в том торгово-развлекательные центры «Глобус», «Планета», «Ника», «Юность», «Комета», «Парус», «Полёт» и и бизнес-центр «Сити».

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