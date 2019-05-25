Суббота, 25 Мая 2019 года
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Около 50 человек пострадали при взрыве и пожаре в порту Таиланда

Происшествия

Предполагается, что мог взорваться один из морских контейнеров

Бангкок, 25 мая 2019, 14:10 — REGNUM  Как минимум 50 человек пострадали при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в порту Таиланда. Об этом 25 мая сообщила газета Bangkok Post.

Взрыв произошёл в таиландском порту Лаем Чабанг. Большинство пострадавших — портовые рабочие.

По предварительным данным, взорвался один из морских контейнеров с грузом. Причина взрыва выясняется.

Пожар в порту локализован, начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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