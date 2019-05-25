Около 50 человек пострадали при взрыве и пожаре в порту Таиланда

Бангкок, , 14:10 — REGNUM Как минимум 50 человек пострадали при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в порту Таиланда. Об этом 25 мая сообщила газета Bangkok Post.

Взрыв произошёл в таиландском порту Лаем Чабанг. Большинство пострадавших — портовые рабочие.

По предварительным данным, взорвался один из морских контейнеров с грузом. Причина взрыва выясняется.

Пожар в порту локализован, начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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